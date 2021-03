La moviola di Edmondo Pinna: Abisso, perché è regolare il 2-0 

Le immagini circolano. Si dice che il Var abbia commesso un errore. Invece, non è così. La rete del raddoppio del Napoli contro il Benevento è regolare. Questa la moviola sugli episodi di ieri sera al Maradona. Ha fatto Valeri al VAR a convalidare la rete, giusto annullare la rete di Zielinski, sull’espulsione di Koulibaly c’è poco da discutere. Spiega tutto Edmondo Pinna sulle pagine del Cds:

REGOLARE Ci sembra regolare la rete del 2-0: il pallone tocca la spalla destra di Politano che è in caduta, l’immagine migliore per valutare è quella fronte-porta dove si apprezza come il braccio sinistro (che dalla telecamera dei 16 metri sembra toccare il pallone) sia troppo alto per impattare col pallone stesso, che invece sfila sotto.

DA ROSSO Ingenuo Koulibaly, l’intervento su Letizia è falloso, da dietro e in ritardo. Ok anche il primo cartellino (su Lapadula).

ANNULLATO Al momento del tiro di Zielinski, davanti a Montipò c’è Insigne in offside e diventa attivo sia perché è sulla direttrice di tiro, sia perché il suo movimento interferisce col portiere del Benevento.