Il Napoli rialza la testa in campionato, sconfiggendo il Benevento per 2-0, in maniera convincente. Le reti di Mertens e Politano, gara senza correre rischi. Sui suoi canali social “spezza” il silenzio stampa Fabian Ruiz. “+3 punti per noi. E’ così che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo”.

Fonte: Twitter Fabian Ruiz