ESCLUSIVA – E. Bigica (all. Sassuolo Prim.): “Che bei ricordi della città di Napoli. Mercoledì prevedo una partita equilibrata”

Il campionato di serie A non ha un attimo di tregua e già domani si scenderà in campo con Juventus-Spezia. Mercoledì si disputerà una partita molto stuzzicante tra il Sassuolo e il Napoli, tra due squadre che giocano a viso aperto e allenatori che sanno il fatto loro. Ilnapolionline.com ha intervistato il tecnico della Primavera neroverde Emiliano Bigica.

Ieri pomeriggio pareggio interno contro il Genoa. Come giudica la prova del Sassuolo tra le mura amiche? “La prestazione della squadra la giudico positiva, siamo andanti in vantaggio e potevamo anche raddoppiare. Il Genoa è una squadra forte sul piano fisico, ha dato il massimo e il loro pareggio è stata su una prodezza di Kallon. Potevamo ottenere qualche punto in più, ma sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. E’ un campionato difficile, si gioca ogni tre giorni e fornire le stesse prestazioni non è semplice. Non è facile in periodo di Covid-19, ma in buona sostanza la squadra sta facendo il giusto percorso”.

Ha allenato a Firenze ed ora è al Sassuolo. Quali sono le differenze tra i due club secondo lei? “A Firenze devo tutto all’ambiente, alla famiglia Della Valle che ha puntato molto sul nostro settore giovanile. Con la Fiorentina ho giocato ben sei finali e si è fatto un percorso importante. Ora sto al Sassuolo che mi seguiva da molto tempo, c’è un’amicizia con il responsabile Francesco Palmieri e mi ha colpito il progetto. Ci si allena su una bella struttura, si è a stretto contatto con la prima squadra e il club punta tanto sul vivaio. Tutte componenti che possono dare i frutti in campo, ma anche fuori dal terreno di gioco”.

Cosa significa per lei che diversi ragazzi della Primavera sono convocati o giocano con la prima squadra del Sassuolo? “Ho seguito per molti anni il Sassuolo e si nota come sia una società che crede molto nei giovani. Il tecnico Roberto De Zerbi punta sui nostri ragazzi del settore giovanile e questo fortifica molto il mio lavoro e di chi lavora per il vivaio. E’ un passo in avanti non indifferente e mi auguro che altri ragazzi della nostra squadra possano provare quest’importante percorso di crescita”.

Lei ha giocato per due anni a Napoli. Che ricordi ha della città partenopea? “La città di Napoli mi ha colpito in quei due anni che ho giocato, per il calore che sanno trasmettere e per la passione che ha la loro gente. A livello sportivo due ricordi, uno positivo la promozione, l’altra invece dove ci andammo molto vicini. Quello fu l’anno dove pareggiamo in casa contro la Reggina e quel risultato ci costò la salita in serie A, dove poi pareggiamo anche a Cosenza e Palermo. Per il resto mi piace Napoli e lì tra l’altro dove concepimmo con mia moglie il nostro figlio Niccolò, perciò ricordi davvero fantastici”.

Il tecnico del Napoli Gattuso non sta vivendo un momento facile. Cosa si sente di dirgli in questo momento? “Voi avete un allenatore che sa il fatto suo, ha carattere e sicuramente dirà la sua da qui a fine stagione per conquistare la zona Champions. Napoli è una città passionale, che si esalta nei momenti positivi, si demoralizza per risultati negativi. Non è facile giocare con molte assenze per infortuni, ma può giocarsela fino alla fine del campionato”.

Mercoledì sera si giocherà Sassuolo-Napoli. Lei sarà al campo per vedere il match e che partita ci dovremo attendere? “Non te lo so dire se sarò al “Mapei Stadium” per la sfida contro il Napoli. Si disputerà alle ore 18,30 e forse in quel momento potrei essere al campo per gli allenamenti della Primavera. Detto questo mi aspetto una partita molto incerta, tra due squadre che giocano a viso aperto e i precedenti ne sono una conferma. De Zerbi e Gattuso hanno sempre dato prova di essere due allenatori preparati e credo che anche giovedì non sarà da meno la partita di Reggio Emilia”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

