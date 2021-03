Da Manolas a Lozano, il Napoli valuterà la condizione degli infortunati

Per mister Gattuso la vittoria contro il Benevento, rende meno complicata la sua situazione in panchina, ma la strada verso la Champions League, è ancora lunga da percorrere. Per questo che il mister si augura di poter avere altre buone notizie. Su tutte quella della lista degli infortunati dove ci sono ancora 4 calciatori da valutare. Parlato di Osimhen, sarà decisivo lo staff medico di Raffaele Canonico, ci sono ancora Manolas, Lozano e Petagna. Per i tre calciatori si capirà in questa settimana se ci saranno o meno passi in avanti in vista soprattutto del Bologna.

Fonte: Roberto Ventre Il Mattino