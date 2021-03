In un momento dove il Napoli femminile gioca bene, ma ancora mancano punti per la zona salvezza, arriva una buona notizia dalla squadra Primavera. Le azzurrine vincono sul campo della Roma femminile con il punteggio di 0-3. In gol Ferrara, Penna e Visco. L’altra compagine campana il Pomigliano invece è stata sconfitta in casa dal Pink Sport Bari per 0-2

Fonte: tuttocalciofemminile.com