Bucchioni: “Il Napoli è in piena corsa per la Champions”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Al Napoli serviva un segnale per riprendere il suo cammino per la zona Champions League. Il segnale di ieri è forte. Il Napoli è alla portata della zona Champions. Non è una squadra allo sbando. Questa è una nuova ripartenza. Sta recuperando tanti giocatori importanti, Mertens su tutti. Speriamo torni il prima possibile anche Osimhen. Poi c’è sempre da recuperare anche la partita con la Juventus. Dopo quella avremo ulteriori certezze. Secondo me il Napoli ha il secondo organico più forte dell’era De Laurentiis. Questo campionato è come la caduta del muro di Berlino. E’ finita la dittatura della Juventus e sta succedendo di tutto. Io oggi non vedo altre squadre che possano competere con l’Inter. E’ matura, sa fare un calcio utile, intelligente. Ha un Lukaku devastante negli spazi. Non vedo rivali per l’Inter”