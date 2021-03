Benevento, D’Angelo: “Montipò non ha fatto alcuna parata”

Fare punti contro il Napoli sarebbe stata dura comunque, ma ora la vittoria (che manca addirittura dal 3 gennaio scorsa) inizia a diventare una chimera. Lo sa bene anche Pippo che anche per questo prova a scuotere i suoi dalla tribuna. Potesse, li rincorrerebbe lui i giocatori del Napoli che superano la metà campo a volte senza troppi problemi. A fare le sue veci c’è Maurizio D’Angelo, il suo vice. A differenza di Pippo – tutto casa e tuta – in panchina ci va con il cappotto buono e il vestito nero, ma non per questo non fa sentire anche la sua voce. «Conoscevamo le difficoltà di questa gara, ma a mio modo di vedere abbiamo fatto bene. Non era questa la partita da vincere». Ha spiegato D’Angelo alla fine della gara contro il Napoli. «Venire qui e non subire troppo ci dà convinzione. Anche perché nella ripresa abbiamo provato a incidere di più ma non sempre abbiamo trovato i giocatori tra le linee. Ecco, questa è stata l’unica nostra pecca. Montipò non ha fatto praticamente nessuna parata. Anche sul primo gol subito abbiamo sbagliato un movimento non mettendo in fuorigioco Mertens. Ci manca la vittoria da un po’, c’è ancora da soffrire e lottare fino all’ultima giornata. Ci sono squadre di qualità alle nostre spalle a testimonianza di quanto stiamo facendo bene. Sarà dura e ci sarà da soffrire, noi dovremo lottare fino all’ultima giornata per raggiungere il nostro obiettivo. Conosciamo la qualità delle squadre che ci sono dietro, questo testimonia l’ottima stagione che sta facendo il Benevento. Ora però non dobbiamo fermarci, bisogna continuare a fare punti il prima possibile».