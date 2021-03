Attacco – Politano come sempre lascia il segno

Politano 6,5 – Il gol è casuale, è vero, ma le sue scelte sono sempre volute e preziose: punta e salta l’avversario, soprattutto Foulon, e crea pericoli dalla destra con il veleno del suo sinistro.

L. Insigne 6,5 – Qualità offensiva coniugata all’immancabile sacrificio in fase di non possesso. Insegue un gol (a giro) che non arriva, ma innesca il bis di Politano.

Mertens 6,5 – Baila Dries, di nuovo, dopo quasi tre mesi di astinenza: il 131° gol azzurro è da centravanti vero, la classica zampata, e avvalora la partita numero 250 in campionato. La prima da titolare giocata quasi per intero dopo un infortunio che ormai può dirsi superato. Ossigeno puro per il Napoli.

Fonte: CdS