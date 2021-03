ASL/Lega – Lazio/Torino rischia di essere una seconda Juventus/Napoli

Lazio-Torino come Juventus-Napoli. Forse per fare in modo che si sfatino miti e ipotesi di biscotti tra istituzioni di diverso tipo. La partita è in programma domani alle 18.30, ma l’ASL di Torino ha posto in quarantena i granata fino alla mezzanotte di martedì. La Lega ha richiesto chiarimenti. “Il 23 febbraio abbiamo disposto una quarantena domiciliare di almeno 7 giorni per tutto il gruppo squadra del Torino. Ribadisco che la quarantena di quel gruppo durerà fino alla mezzanotte del 2 marzo. La quarantena si scioglierà da mercoledì solo se non ci saranno nuovi positivi per il secondo giro di tamponi consecutivo”. Ecco quanto ha raccontato alla Gazzetta dello Sport il dottor Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Città Torino. Quindi, appare oltre modo evidente che non vi sia alcuna possibilità di disputare la gara. Cosa potrebbe verificarsi, quindi? Si potrebbe seguire lo stesso iter di Juventus/Napoli, con la sconfitta a tavolino per i granata, quindi tempi lunghi per rigiocarla, perchè ovviamente il club di Cairo farebbe ricorso, oppure, quanto successo in precedenza potrebbe far riflettere. La scelta più ovvia sarebbe decidere già una data per il recupero, evitando inutili perdite di tempo nelle aule di tribunale che porterebbero al medesimo esito.