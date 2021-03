Antonello Perillo: “Orsato ha riaperto una vecchia ferita”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Antonello Perillo, giornalista Rai. “Le ammissioni di Orsato hanno riaperto una vecchia ferita – ha detto Perillo a Radio Crc – diciamo che apprezziamo almeno l’onesta di ammettere l’errore. In quella occasione non sbagliò solo lui, però quella svista costò lo scudetto al Napoli”. Sul successo di ieri contro il Benevento, Perillo ha detto che “è stato decisivo il recupero di Mertens. Il belga non è ancora al 100 percento, ma ha comunque realizzato un gol alla Inzaghi”. Mercoledì la sfida in casa del Sassuolo. “In quella partita il Napoli sarà chiamato a verifiche importanti – ha detto Perillo a Radio Crc – sarà una bella sfida, anche perché ci sarà il confronto tra Gattuso e De Zerbi, uno degli allenatori seguiti dal Napoli per la prossima stagione”