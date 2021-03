AdL ha deciso, bocche cucite fino a fine stagione

Il Napoli ha ripreso confidenza con i tre punti, battendo il Benevento per 2-0, restando in scia alla zona Champions League, distante 3 punti. Dopo la sconfitta per 4-2 di Bergamo, De Laurentiis aveva imposto il silenzio stampa, interrotto solo dalla sfida contro il Granada, perchè ci sono obblighi con l’Uefa. Da ieri sera fino a fine stagione, tranne che non ci siano cambiamenti dell’ultimo momento, bocche cucite, anche per tenere alta la concentrazione. C’è una zona Champions da conquistare.

Fonte: Il Mattino