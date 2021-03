Abbondanza sulle fasce, ma al centro, dopo il rosso a KK, è di nuovo in emergenza

A volte ci sono cose davvero inspiegabili. Come l’ingenuità di Koulibaly, per esempio. In modo da far sì che l’emergenza in difesa, in casa Napoli, continui. Non c’era assolutamente bisogno di intervenire, si è beccato il secondo giallo, che vuol dire rosso ed ha costretto Gattuso a pensare subito alla squadra con la quale affrontare il Sassuolo. Senza Manolas, senza KK, quindi dentro Maksimovic al fianco di Rrahmani. Dalla lista degli infortunati, è uscito Ospina, che ieri sera era in panchina, ed è tornato a disposizione anche Demme, che può far rifiatare Bakayoko; e, nel finale della gara con il Benevento, in difesa, si è rivisto pure Hysaj: ora c‘è, incredibilmente, abbondanza sulle fasce, con quattro esterni in grado di garantire una turnazione secca ed anche continuità di rendimento.

