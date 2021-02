Ultime Napoli – Gattuso ha scelto chi schierare tra i pali

Questa sera alle ore 18,00 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà il derby campano Napoli-Benevento per la quinta di ritorno. In vista della sfida con il “suo” amico Pippo Inzaghi, anche se sarà in Tribuna per squalifica, il tecnico degli azzurri ha deciso di schierare tra i pali Ospina in luogo di Meret. Per il resto Rrahmani favorito su Maksimovic e Ghoulam in vantaggio su Mario Rui. Il modulo sarà il 4-2-3-1, con Bakayoko e Fabian Ruiz davanti alla difesa. In attacco infine spazio a Politano, Zielinski, Insigne e Mertens.

Fonte: CdS