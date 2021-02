Nelle scorse giornate il Torino aveva riscontrato 10 casi di positività, divisi in 8 giocatori e 2 membri dello staff. I tamponi effettuati sul resto della squdra di oggi, non hanno riscontrato nuovi casi. Si attende ora la decisione per la partita di martedì tra Torino e Lazio e nel caso in cui non si dovesse giocare sarebbe la seconda partita rinviata del Torino, dopo quella con il Sassuolo di questo weekend posticioata al 17 Marzo.