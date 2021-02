Si valutano offerte per Koulibaly, ma il Bayern gioca al ribasso

Il bilancio economico del club azzurro non è più florido come quello di un tempo, probabilmente. La situazione, d’altra parte è complicata per tutti. A questo proposito Tuttosport, afferma che Aurelio De Laurentiis avrebbe detto all’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, di essere pronto a valutare eventuali offerte. E, come prevedibile, qualche approccio c’è stato. E’ uscita allo scoperto la corazzata Bayern Monaco. La squadra tedesca deve ristrutturare il reparto arretrato, viste le scadenze di contratto di Boateng e Alaba. La valutazione bavarese, però, non avrebbe soddisfatto il patron azzurro. Il club di Bundes offrirebbe per Koulibaly “soltanto” 45 milioni di euro. Un’offerta lontana dal valore del calciatore e dalle esigenze di bilancio.