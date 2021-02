SETTORE GIOVANILE – Napoli 2004-Turris 3-0, buone risposte da parte degli azzurrini

Dopo il pareggio subito nel recupero contro la Cavese, questa mattina il Napoli 2004 ha affrontato la Turris in un altro test amichevole, nella speranza di poter tornare a giocare in campionato. Gli azzurrini vincono per 3-0 e tutte le reti nella prima frazione. Per i partenopei a segno: Gioielli, Solmonte, quest’ultimo autore di una splendida rete e Dilan. Rispetto all’ultima gara, buoni segnali come occasioni da gol e regge la fase difensiva dove gioca tra gli altri anche il cugino del terzino del Napoli Hysaj Daniel.

La Redazione