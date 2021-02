SERIE B FEMMINILE – Lady Cittadella-Pomigliano 1-3, l’ex Pinna regala il successo alle campane

Dopo la sconfitta per 1-4 in casa contro la Roma femminile, il Pomigliano batte in trasferta il Lady Cittadella per 1-3 e conserva il primo posto in classifica. Ottimo inizio per le ragazze di Manuela Tesse che sblocca su rigore con Pinna, penalty che nasce dal fallo di Toniolo sull’ex della sfida. Il Pomigliano raddoppia con il tiro-cross vincente di Doods. Le padroni di casa ad inizio ripresa accorciano le distanze con Zanni. La squadra ospite però torna avanti di due reti ancora con Pinna. Per le campane anche il rigore sbagliato da Noemi Manno

CITTADELLA 1-3 POMIGLIANO [Padova (PD), 28-02-2021 | “TOMBOLO” | ore 14.30]

CITTADELLA: Zoniolo, Casarotto, Peruzzo, Masu (dal 1’ st Baldo), Schiavo Djurhuus, Zanni, Punzo (dal 60’ Zorzan), Cacciamali (dal 93’ Pizzolaro), Novelli S. (dal 60’ Novelli G.), Saggion, Ripamonti. A disposizione: Meneghetti, Meggiolaro, Scarpelli, Pedenzani, Sesti. All. Ilenia Nicoli.

POMIGLIANO: Balbi, Apicella (dal 53’ Riboldi), Lombardi, Schioppo, Kiamou, Cox, Domi (dal 88’ Djurhuus), Tudisco, Moraca (dal 80’ Massa), Dodds, Pinna (dal 80’ Manno). A disposizione: Parnoffi, Miroballo. All. Manuela Tesse.

Arbitro: Piero Marangone di Udine Assistenti: Simone Della Mea di Udine, Bedreddine Mamouni di Tolmezzo