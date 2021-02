Serie A/ Sampdoria-Atalanta 0-2: Vittoria meritata per la Dea!

Dopo un bel primo tempo deciso da una stoccata di Malinovski, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 49esimo, Damsgaard su punizione fa venire un brivido a Sportiello, pallone fuori di pochissimo.Al 51esimo, goal annullato a Maehle perchè sul cross di Gosens, quest’ultimo era in fuorigioco. Due minuti dopo, Audero è strepitoso a controbattere una conclusione di Gosens a botta sicura. Al 64esimo, Ilicic prova la conclusione con il sinistro, ma il pallone è terminato alto. Al 67esimo, Gosens colpisce di testa alto sugli sviluppi di un corner. Al 70esimo, arriva il raddoppio dell’Atalanta, con un cross molto interessante di Maehle che ha trovato Gosens pronto a ribadire in rete di piede. Al 74esimo, conclusione di Ilicic ribattuta da Audero con i pugni. All’85esimo, Pessina calcia in porta da ottima posizione, ma Audero fa un a grandissima parata e devìa in angolo. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il match.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard ( 67′ Candreva ), Thorsby, Ekdal, Jankto ( 67′ Ramirez ); Verre ( 61′ Keita Balde ); La Gumina ( 61′ Quagliarella ). All. Ranieri

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic ( 60′ Pessina ), Malinovskyi ( 83′ Miranchuk ); Muriel ( 60′ Ilicic ). All. Gasperini

Ammonizioni: 10′ Freuler (A), 47′ Toloi (A), 61′ Ekdal (S), 81′ De Roon (A)

Marcatori: 41′ Malinovski (A), 70′ Gosens (A)