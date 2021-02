SERIE A – Napoli-Benevento 2-0, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli contro il Benevento cercava un successo per restare in scia alla zona Champions. Azzurri partiti forte, premendo sull’acceleratore e sfiorando la rete con Ghoulam, punizione a scendere e para Montipò. Ci prova Mertens per ben due volte, la mira e un pizzico di sfortuna non lo aiuta. La rete arriva con il belga bravo sotto porta a battere il portiere dei sanniti. Gli ospiti sfiorano il pareggio con Caprari, attento Meret a deviare in angolo. Nella ripresa il Benevento cerca di alzare i ritmi, ma palle gol non arrivano. I partenopei, spingono di nuovo e raddoppiano con Politano che con l’anca segna da pochi passi, su cross di Insigne. La nota stonata è il doppio giallo a Koulibaly che salterà il Sassuolo mercoledì sera. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Ghoulam 7 – Il treno franco-algerino è tornato a correre come ai tempi di Sarri. Sfiora la rete direttamente su punizione e poi sul gol di Mertens, gli fornisce l’assist. Nella ripresa spinge tantissimo ed è imprendibile. Bentornato Fahouzi.

Bakayoko 6,5 – Dopo le ultime prestazioni non certo positive, stasera ha ritrovato la gamba dei giorni migliori. Vince tutti i contrasti contro il Benevento e rispetto al passato, è attento fino alla fine.

Fabian Ruiz 7 – Lo spagnolo ex Betis Siviglia anche stasera, ha proseguito nel suo periodo di crescita. Mezz’ora d’alta scuola per l’iberico e passaggi filtranti per i compagni. Nella ripresa copre in difesa e non si stanca mai. E’ tornato ai suoi livelli.

Politano 6,5 – L’ex di Inter e Sassuolo anche stasera segna e fa impazzire la difesa avversaria. Giocatore duttile e sempre più negli schemi di Gattuso.

Zielinski 6,5 – La prestazione del polacco è stata diligente, certo non come il Granada, ma è sempre vigile in zona d’attacco. Annullato il gol per il fuorigioco di Insigne e nella ripresa cerca anche spunti personali. Esce dal campo dopo il rosso a Koulibaly.

Insigne 6,5 – Il capitano sii conferma giocatore duttile in difesa, come nel primo tempo, ma quando si accende la lampadina è incredibile. Splendido l’assist dove nasce il raddoppio di Politano. Vicino alla rete con il tiro a giro, palla fuori.

Mertens 7 – Il bomber belga è mancato al Napoli, come l’acqua nel deserto. Sempre in mezzo all’area e sfiora la rete. Il gol arriva come un rapace dell’area di rigore. Nella ripresa corre tanto e non lo riescono a fermare. Esce dal campo, ma nulla di serio.

Flop

Koulibaly 5 – Il difensore senegalese aveva anche fatto una partita attenta, senza correre rischi, ma nella ripresa rovina tutto. Prima sbaglia il gol di testa da ottima posizione e poi doppio giallo ingenuo. Salterà il Sassuolo, errore che poteva evitare tranquillamente.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco