Rivoluzione clamorosa in Germania: Lo Schalke 04 licenzia tutti!

Dopo la sconfitta di ieri per 5-1 ricevuta dallo Schalke, per via dello Stoccarda, la società di Gelsenkirchen ha deciso di optare per una rivoluzione; infatti sono stati licenziati l’allenatore Cristian Gross, il capo dell’area sportiva Jochen Schneider, il team coordinator Sascha Riether e il preparatore atletico Werner Leuthard. La decisione non è avvenuta solo per la sconfitta fragorosa, bensì anche per il fatto che la squadra è ultima in Bundesliga.