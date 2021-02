PRIMAVERA 1 – Sampdoria-Roma 1-1, i liguri fermano la capolista

Dopo aver battuto il Milan, la Sampdoria si conferma in un buon momento bloccando sul pareggio la capolista Roma allenata da Alberto De Rossi. I giallorossi sbloccano la gara nel secondo tempo con Milanese che batte a fil di palo l’estremo difensore Avogadri. I liguri però non si arrendono e pareggiano prima del recupero con Prelec che segna su azione in mischia.

UC Sampdoria vs AS Roma 1-1

UC SAMPDORIA (3-5-2) : Avogadri; Obert, Angileri, Siatounis (86′ Montevago); Ercolano, Brentan (73′ Gaggero), Gerard Yepes, Trimboli (C), Giordano; Prelec, Yayi Mpie (75′ Di Stefano). A disp.: Zovko (GK), Napoli, Marrale, Paoletti, Sepe, Miceli, Somma, Pedicillo, Hermansen. All.: Tufano.

AS ROMA (3-3-1-3) : Boer; Codou, Morichelli (90’+2 Vetkal), Vicario; Milanese (85′ Bamba), Tripi (C), Darboe; Bove; Ciervo, Tall (85′ Satriano), Podgoreanu (78′ Tomassini). A disp.: Megyeri (GK), Zajšek, Rocchetti, Tahirovic, Vetkal, Pagano, Volpato, Cassano, Mastrantonio (GK). All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Luigi Carella di Bari.

Assistente 1: Sig. Marco Cerilli di Latina.

Assistente 2: Sig. Matteo Pressato di Latina.

Marcatori: 71′ Milanese (AS Roma), 87′ Prelec (UC Sampdoria).

Ammoniti: 76′ Giordano (UC Sampdoria), 79′ Codou (AS Roma).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 4’st. Calci d’angolo: 7-6. Temperatura: 13°C (Soleggiato).

Spettatori: porte chiuse.

Fonte: vocegiallorossa.it