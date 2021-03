Premier League – M.City no stop, ancora pari United, flop Leicester

Forse è questa la giornata decisiva per le sorti della Premier League. Implacabile il Manchester City che batte 2-1 il West Ham nella 26a giornata e centra la 12a vittoria consecutiva. Non solo perchè lo United rallenta ancora, pareggiando 0-0 a Londra con il Chelsea, e il distacco ora aumenta a +12 punti. Red Devils però tornano al 2° posto, complice il crollo casalingo del Leicester, che cade 3-1 con l’Arsenal. Risorge il Liverpool, che dopo quattro ko di fila vince 2-0 a Sheffield e va a -1 punto dalla zona Champions League. Torna al successo dopo tre sconfitte anche il Tottenham, che annienta 4-0 il Burnley e vola a -1 punto dall’Europa League. Così come l’Aston Villa, che espugna Leeds per 1-0. Colpo del West Bromwich, che batte 1-0 il Brighton e va a -9 punti dal quartultimo posto, complice il pareggio del Newcastle per 1-1 con il Wolverhampton. Finisce 1-1 infine il derby-scontro salvezza tra Crystal Palace e Fulham con il Fulham che resta a- 4 punti dalla salvezza