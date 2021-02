Pippo Inzaghi: “Benevento prova fare l’impossibile contro il Napoli”

Questa sera alle ore 18,00 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà il derby campano tra il Napoli e il Benevento per la quinta di ritorno. Non sarà in panchina per squalifica Pippo Inzaghi, ma ieri in conferenza stampa ha parlato della sfida contro gli azzurri. “Sarà un vero peccato non poter salutare da vicino il mio amico Rino (Gattuso), ma sicuramente il mio braccio destro D’Angelo non mi farà rimpiangere. Spero di poter vedere una bella partita dalla Tribuna, anche se è triste un derby senza tifosi. E’ ancora presto per poter giocare un derby contro il Napoli equilibrato, sarà una sfida impossibile per noi. Gli azzurri hanno le armi per andare in Champions, noi cercheremo di rendergli la vita dura. Noi quando siamo al 100% possiamo dire la nostra e i pareggi contro Juventus, Lazio e Roma ne sono una prova. Glik? E’ un’assenza pesante, ma non mancano le alternative, perciò farò le scelte basandomi anche sulle caratteristiche dei nostri avversari”.

Fonte: CdS