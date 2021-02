Petagna-Lozano due le possibili date per il loro ritorno in campo

Per mister Gattuso comincia a svuotarsi lentamente l’infermeria, in un momento della stagione davvero decisiva per se e per il club azzurro. in vista della sfida contro il Benevento, oltre ai vari Mertens, Ghoulam e Koulibaly, saranno della gara anche: Ospina, Hysaj e Demme, si attende solo l’ufficialità nei convocati. Ora c’è da capire quando sarà il turno di Lozano e Petagna. Il messicano e l’ex punta di Atalanta e Spal, svolgono ancora terapie tra palestra e campo. Due le possibili date per rivederli in campo, domenica prossima contro il Bologna, oppure al “Meazza” contro il Milan. Nei prossimi giorni si capirà il loro stato di forma e poi sarà lo staff medico con Gattuso ad avere l’ultima parola.

Fonte: Il Mattino