Letizia: “Se il Var l’ha convalidato, il gol del Napoli è regolare”

Rientrava oggi dopo due mesi di stop, Gaetano Letizia, nelle fila del Benevento, Al termine della gara ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di OttoChannel: “Sono molto contento per essere tornato in campo, ma la sconfitta non mi piace, è brutta. Noi dobbiamo raggiungere nel più breve tempo possibile la quota salvezza. Sul secondo gol del Napoli, la mia intenzione era di rinviare, mi pareva che fosse stata tocctas con la mano, ma se il Var l’ha convalidato, vuol dire che il gol è regolare. E’ emozionante giocare in uno stadio che si chiama Maradona…”