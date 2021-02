Kat Kerkhofs, moglie Mertens: “In Belgio mando Dries a fare la spesa; dovremmo pensare a dei figli”

Per rimettere a posto la sua caviglia dolorante, Dries Mertens è tornato in Belgio. E’ rientrato alla base, quella azzurra da pochi giorni e si spera possa mettere benzina in quelle gambe ed in quelle scarpette che in campo sono davvero mancate. La moglie, Kat Kerkhofs, ha rilasciato una lunga intervista a Het Nieuwsblad nella quale ha parlato anche del marito famoso. “Questo è stato il periodo più lungo in cui Dries sia mai stato infortunato. In Belgio rispetto a Napoli c’è una cosa positiva: posso mandarlo al supermercato a fare la spesa. Sai da quanto tempo non succedeva? Qui posso mandarlo anche a buttare la spazzature, non può dirmi che non è possibile. Dunque non ha scuse”.

In merito all’ incidente con il jet privato: “Dall’ esterno è sembrato più spaventoso di quanto non lo sia effettivamente stato. Ho sentito il pilota imprecare spesso, ma anche Dries non ha mai pensato veramente di morire. Strano sia stata data tanta attenzione ad un fatto del genere”.

Il calciatore Dries: “Diciamo che è sbocciato tardi. Solo dopo mi sono resa conto della sua grande carriera. Ho aperto gli occhi e mi sono detta: “Ah, veramente sta diventando uno dei calciatori più forti in assoluto”.

Questione figli: “Dovremmo iniziare a pensarci, abbiamo tanti impegni. Mi chiedo come farei con i tanti impegni che mi portano spesso in viaggio, ma mi sto avvicinando alla fine biologica, è inutile negarlo. Anche il medico mi dice che se voglio dei figli devo pensarci ora. Non ho ancora una risposta a questo”.