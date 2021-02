In vista del Benevento Gattuso e la squadra avranno in AdL un tifoso in più

Dopo essere usciti dalla Coppa Italia e giovedì sera dall’Europa League, il Napoli ha ormai nella zona Champions League l’ultimo obiettivo stagionale da conquistare a tutti i costi. Da oggi fino al match interno contro l’Hellas Verona saranno 16 finali e sarà vietato fare passi falsi. Per questo la squadra e Gattuso avranno un tifoso in più allo stadio Diego Armando Maradona, ovvero Aurelio De Laurentiis. Il presidente vuole essere vicino agli azzurri in un momento delicato, anche se per fortuna l’infermeria si sta svuotando. Da oggi non si scherza più, Gattuso e il Napoli si giocheranno la stagione e lasciare altri punti per strada non sarà più consentito.

Fonte: Corriere dello Sport