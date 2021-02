[Grafico] Derby campano: così “Il Mattino” mette in campo in campo Napoli e Benevento

Ringhio per il derby ha ritrovato anche Ospina, Demme e Hysaj. Il colombiano giocherà titolare, queste le sensazioni della vigilia con lui favorito rispetto a Meret: il portiere è fuori dal match contro la Juve del 13 febbraio quando accusò un infortunio muscolare durante il riscaldamento ed ha saltato anche le due sfide di Europa League con il Granada e quella di Bergamo con l’Atalanta. Demme e Hysaj invece partiranno dalla panchina e giocheranno presumibilmente uno spezzone di partita per tornare poi titolari mercoledì nel turno infrasettimanale con il Sassuolo. Nel reparto arretrato ora l’unico indisponibile è Manolas, per il difensore greco se ne parlerà contro il Bologna o il Milan. La coppia centrale sarà composta da Koulibaly e Rrahmani con Maksimovic in panchina. Seconda partita consecutiva da titolare per Koulibaly che dopo la guarigione dal Covid-19 è tornato disponibile per il match di campionato con l’Atalanta dove venne schierato da Gattuso negli ultimi minuti. Un’altra novità sarà rappresentata dall’impiego dal primo minuto di Ghoulam, anche lui come Koulibaly guarito dal Covid-19 e tornato disponibile nella trasferta con l’Atalanta quando giocò qualche minuto finale: il terzino algerino è stato il migliore in campo nel match di Europa League di giovedì scorso contro il Granada, entrato nella ripresa è riuscito a fare la differenza sulla fascia sinistra con continui affondi.

A centrocampo conferma per Bakayoko e Fabian Ruiz con Zielinski che si muoverà da trequartista e tra i tre di centrocampo, con il modulo che potrà variare tra 4-2-3-1 e 4-3-3, sugli esterni a supporto di Mertens ci saranno Politano e Insigne che a seconda delle situazioni giocheranno un passo più indietro o si affiancheranno a Dries per formare il tridente d’attacco. R. Ventre (Fonte e grafico Il Mattino)