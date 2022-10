(Formazioni) Napoli-Benevento, Gattuso lancia nella mischia Mertens. Ballottaggi in difesa per i sanniti

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 18,00, il Napoli affronterà il Benevento per la quinta di ritorno. Un derby che varrà tanto per gli azzurri che con i risultati di ieri, ha l’occasione per avvicinarsi alla zona Champions. Il tecnico dei partenopei Gattuso per questo che schiererà dal primo minuto Mertens in attacco. Per il resto le altre novità sono il ritorno di Ospina in porta e sulle fasce Di Lorenzo e Ghoulam. Per i sanniti ballottaggi in difesa Barba-Caldirola in difesa e sulla fascia Foulon-Barba. In attacco spazio a Ionita, Caprari e Lapadula come centravanti. Roberto Insigne partirà dalla panchina