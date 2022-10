Daniele Orsato, Arbitro AIA in attività: “Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore”

L’arbitro Daniele Orsato, intervenuto a 90° Minuto, nella giornata dell’epocale svolta arbitrale, con apertura alla comunicazione, ha commentato la mancata seconda ammonizione ai danni di Miralem Pjanic in Inter-Juventus della stagione 2017/18. Episodio che si rivelò forse decisivo nell’assegnazione di quel titolo. Orsato risponde a Varriale. Ed ammette l’errore. Spiegando che l’abbaglio fu preso per la sua troppa “vicinanza” all’azione. E che il VAR non poteva intervenire, essendo secondo giallo. Il fallo era da rosso pieno. Conferma: scudetto scippato al Napoli? Pazzesco: “Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell’azione, non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv. Per me è stato un contrasto fisico, al volo. Il VAR non poteva intervenire”.

Fonte: Rai