UFFICIALE – I convocati del Benevento. Recupero in difesa per P. Inzaghi

Il Benevento è pronto per il derby di domenica alle ore 18,00 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Out per squalifica Glik e per infortunio Riccardo Improta, mentre recupera Letizia dopo due mesi.

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Letizia, Caldirola, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Viola, Tello, Hetemaj, Ionita, Dabo, Diambo, Schiattarella, R. Insigne.

ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini.

Fonte: beneventocalcio.club