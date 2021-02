In attesa di ritrovare il campo, dopo il trauma cranico nel finale di gara contro l’Atalanta, per Victor Osimhen arrivano dalla Nigeria due importanti riconoscimenti. La punta del Napoli ha vinto il Ballers Awards come miglior calciatore dell’anno e a seguire il “Forwards of The Year”. Insomma in attesa di avere un pizzico di fortuna in azzurro, arrivano due importanti riconoscimenti per la punta partenopea.

Fonte: sigonfialarete.com