In un momento in cui il Covid 19 sembra essere prepotentemente tornato presente in serie A, l’esito dei tamponi è atteso sempre con una certa trepidazione. Tutti negativi quelli relativi ai ragazzi di mieter Gattuso in casa Napoli. Lo comunica la stessa società azzurra.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/U0QHOmPU5I — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 27, 2021