Test amichevole per il Napoli Under 16 contro la Turris, in attesa di poter tornare a giocare in campionato e per gli azzurrini arrivano ottime indicazioni. Successo per 8-0, 4 gol per tempo con la triplette di Vilardi e Russo, poi una rete a testa di Grieco, Cuciniello e Miele.

Under 16 – Napoli-Turris 8-0 (3 Vilardi; 2 Russo; 1 Cuciniello, 1 Miele; 1 Grieco)

La Redazione