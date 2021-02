Settimana tipo per Gattuso, un vantaggio rispetto a chi ha EL e Champions

Ora il Napoli di Gattuso potrà veicolare tutte le proprie attenzioni su un solo obiettivo, la Champions League e ciò potrebbe risultare un vantaggio rispetto alle altre rivali ancora impegnate nelle coppe (Juve, Atalanta e Lazio giocheranno il ritorno dei match di Champions, Milan e Atalanta hanno pescato Manchester United e Shakhtar Donetsk negli ottavi di Europa League in programma l’11 e il 18 marzo). Gli azzurri invece dopo il match contro il Bologna al Maradona finalmente potranno allenarsi con la settimana tipo a Castel Volturno in vista poi del trittico terribile in trasferta contro Milan, Juventus e Roma. Con più giorni a disposizione il Napoli potrà lavorare di più sull’aspetto tattico, sulle situazioni di gioco da migliorare e dal punto di vista fisico ci sarà maggior tempo di recupero tra una partita e l’altra e ciò potrà far diminuire il rischio d’infortuni. Importantissimo è l’aspetto psicologico, Gattuso a fine partita ha elogiato la prestazione degli azzurri e sta già trasferendo la carica giusta per i prossimi impegni a cominciare dal derby con il Benevento. Fonte: Il Mattino