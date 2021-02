SERIE B FEMMINILE – Data e orario di Lady Cittadella-Pomigliano

Domani per la capolista Pomigliano femminile del neo allenatore Manuele Tesse, ci sarà la trasferta sul “Campo Sportivo Tombolo” del Lady Cittadella. Occasione per le campane di riscattare la sconfitta di domenica scorsa in casa contro la Roma femminile per 1-4. Ecco la data e l’orario del match di Padova.

Domenica 28 febbraio 2021 alle ore 14:30 4a giornata di ritorno: il Pomigliano Femminile sarà in trasferta contro il Cittadella.

Cittadella-Pomigliano Femminile

Centro Sportivo Tombolo Ore 14:30

Fonte: facebook Pomigliano femminile