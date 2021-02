SERIE B – Assist e gol per Folorunsho nel successo della Reggina

Sabato di serie B a tinte azzurre, oppure di ex del Napoli, visto la rete di Christian Maggio con la maglia del Lecce sul campo del Pescara. Infatti c’è stato l’assist di Gaetano nel primo della Cremonese contro il Frosinone di Bonaiuto, ma anche la giornata di Folorunsho. Il giocatore ex Lazio Primavera e di proprietà del club partenopeo, ha fornito l’assist per la rete di Montalto ma anche segnato la quarta rete sul campo della Spal. Per il Napoli, che valuterà se acquistarlo oppure no, è un calciatore in costante crescita.

La Redazione