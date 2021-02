Serie A, Spezia-Parma, i Ducali sprecano un ottima occasione

Per la gara d’apertura della 24° giornata del campionato di serie A , al Picco và in scena una sfida ad alta tensione soprattutto per gli uomini di D’Aversa che non vincono da tre mesi e che non possono più permettersi errori per non perdere ulteriore terreno nei confronti delle dirette interessate alla lotta salvezza. Primo tempo all’insegna di ritmi elevati con il Parma che riesce ad andare in vantaggio al 17° con un gran goal di Karamoh, la reazione dello Spezia tarda ad arrivare ed i Ducali pervengono al raddoppio al 25à con Hernani che con un leggero tocco di tacco sfrutta un calcio d’angolo a favore. La ripresa vede lo Spezia protagonista al 51° con Gyasi che trova il goal per accorciare le distanze e riaprire la gara. Al 71° pareggio dello Spezia sempre con Gyasi.Finale di gare intenso ma il risultato non cambia.



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni (70′ Nzola); Estevez (46′ Acampora), Ricci (46′ Leo Sena), Maggiore; Gyasi, Agudelo (88′ Dell’Orco), Saponara (27′ Verde). All. Italiano

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (79′ Valenti), Kurtic; Karamoh (63′ Grassi), Brunetta (56′ Busi), Mihaila (79′ Man). All. D’Aversa

17′ Karamoh (P), 25′ Hernani (P), 52′ e 72′ Gyasi (S)

Ammoniti: Brunetta (P), Ricci (S), Hernani (P), Kurtic (P), Gagliolo (P), Nzola (S), Acampora (S)

A cura di DAVIDE D’ANGELO