Serie A/Hellas Verona-Juventus 1-1: Gli scaligeri agguantano il pari e stoppano i bianconeri

HELLAS VERONA-JUVENTUS

La Juventus di Andrea Pirlo scende in campo nell’anticipo serale della 24a giornata di Serie A, in vista del ritorno contro il Porto i bianconeri vogliono accorciare in campionato. Ma ci sarà da battagliare contro l’ostico Verona di Juric che ha creato non pochi problemi alle top del campionato.

PRIMO TEMPO

Parte subito forte il Verona, ed al 7′ sul cross di Zaccagni stacca di testa Dimarco impegnando Szczesny che devia sul palo il pallone. Hellas Pericoloso! Al 15′ Kulusevski va via sulla fascia mette al centro per l’accorrente Rabiot, ma il francese calcia altissimo. Primo tempo ruvido tra entrambe le squadre prevale il fisico, all’intervallo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa inizia bene la Juventus e passa in vantaggio. Al 49′ Chiesa difende il pallone e va via in area, serve Ronaldo che piazza Silvestri, 1-0. Al 60′ la Juventus sfiora il raddoppio, Kulusevski va via sulla destra, serve Ramsey al centro, ma il gallese viene murato da Magnani. Al 77′ l’Hellas rimette le cose a posto e trova il pari. Palla filtrante di Zaccagni per Lazovic crossa al centro per Barak che sovrasta Alex Sandro e di testa sigla 1-1. All’85’ il Verona sfiora il vantaggio, Lazovic entra in area e calcia, ma è bravo Szczesny a deviare con l’aiuto della traversa. Al 90′ è 1-1. La Juventus frena la sua rincorsa verso la vetta, l’Hellas ferma ancora una volta una big del campionato e lotta per l’Europa.

TABELLINO

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni(84’Dawidowicz), Sturaro(68’Vieira), Ilic(46’Veloso), Dimarco(52’Lazovic); Barak, Zaccagni(84’Bessa); Lasagna. All.: Juric.

A disposizione: Berardi, Pandur, Veloso, Lazovic, Salcedo, Favilli, Udogie, Ceccherini, Vieira, Dawidowicz, Bessa, Tameze.

JUVENTUS(3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa(86’Di Pardo), Bentancur, Rabiot, Ramsey(68’McKennie), Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.All.: Pirlo.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, McKennie, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Rafia, Peeters, Capellini, Marques, Ake.

STADIO: Bentegodi, Verona.

ARBITRI: Maresca, Del Giovane – Rossi, IV° Uomo: Abbattista, Var: Mazzoleni, Avar: Vivenzi.

RETI: 49’Ronaldo(J), 77’Barak(V)

NOTE: Ramsey(J), De Ligt(J), Barak(V), Dawidowicz(V)

Rec.+1, +3.

A cura di Antonio Bisesti