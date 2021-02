Serie A/Hellas Verona-Juventus 0-0 (1T): Gara bloccata

HELLAS VERONA-JUVENTUS

La Juventus di Andrea Pirlo scende in campo nell’anticipo serale della 24a giornata di Serie A, in vista del ritorno contro il Porto i bianconeri vogliono accorciare in campionato. Ma ci sarà da battagliare contro l’ostico Verona di Juric che ha creato non pochi problemi alle top del campionato.

PRIMO TEMPO

Parte subito forte il Verona, ed al 7′ sul cross di Zaccagni stacca di testa Dimarco impegnando Szczesny che devia sul palo il pallone. Hellas Pericoloso! Al 15′ Kulusevski va via sulla fascia mette al centro per l’accorrente Rabiot, ma il francese calcia altissimo. Primo tempo ruvido tra entrambe le squadre prevale il fisico, all’intervallo è 0-0.

TABELLINO

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Juric.

A disposizione: Berardi, Pandur, Veloso, Lazovic, Salcedo, Favilli, Udogie, Ceccherini, Vieira, Dawidowicz, Bessa, Tameze.

JUVENTUS(3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.All.: Pirlo.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, McKennie, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Rafia, Peeters, Capellini, Marques, Ake.

STADIO: Bentegodi, Verona.

ARBITRI: Maresca, Del Giovane – Rossi, IV° Uomo: Abbattista, Var: Mazzoleni, Avar: Vivenzi.

RETI:

NOTE: Ramsey(J), De Ligt(J), Barak(V).

Rec.+1.

A cura di Antonio Bisesti