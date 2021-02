SERIE A FEMMINILE – Vittoria di misura del Sassuolo sul campo del Napoli

Sabato di serie A femminile e tra le sfide della terza di ritorno, spiccava su tutte il match Napoli-Sassuolo, dove le azzurre erano alla ricerca di punti. Le neroverdi di mister Piovani, dopo un primo tempo in equilibrio, la sblocca con Santoro su azione da corner. Le ragazze di Pistolesi però vanno due volte vicine al pari, prima con Hjohlman, parata in uscita di Lemey. La seconda occasione è clamorosa, visto il legno colpito da Kubassova. Da segnalare le buone prestazioni di Tasselli in porta e le buone coperture di Arnadottir. Nell’altra sfida vittoria tennistica dell’A.c. Milan per 1-6 sul terreno del Pink Sport Bari. Doppiette di Giacinti e di Hasegawa, poi in gol: Bergamaschi e Dowie. La Juventus sfiderà fuori casa il San Marino Academy.

TABELLINO

NAPOLI-SASSUOLO 0-1

Marcatrici: 58’ Santoro (S)

NAPOLI: Tasselli, Oliviero, Huynh, Arnadottir, Fusini (62’ Cafferata), Errico, Huchet, Pedersen (62’ Jansen), Kubassova, Rjisdjik, Hjolman A disposizione: Boaglio, Capparelli, Groff, Beil, Nencioni, Di Marino, Risina Allenatore: Pistolesi

SASSUOLO: Lemey, Mihashi, Pirone, Monterubbiano, Brignoli, Orsi, Tomaselli (85’ Cambiaghi), Santoro, Battelani (71’ Pellinghelli), Lenzini, Filangeri A disposizione: Lugli, Lauria, Spallanzani, Philtjens Allenatore: Piovani

Arbitro: Turrini di Firenze, (D’Elia e Niedda di Ozieri)

Note: ammonite Huynh, Mihashi, Pirone

La Redazione