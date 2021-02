SERIE A FEMMINILE – Va alla Florentia il derby toscano, vittoria interna dell’Inter

In attesa che tocchi alla capolista Juventus di scendere in campo, sul terreno del San Marino Academy, questo pomeriggio si sono disputate 4 gare di serie A femminile. Successi esterni del Sassuolo e dell’A.c. Milan, rispettivamente contro i fanalini di coda Napoli e Pink Sport Bari. Nel pomeriggio la Florentia vince il derby toscano contro la Fiorentina, mentre l’Inter batte in casa per 1-0 l’Hellas Verona, decide Ilaria Mauro.

Napoli femminile-Sassuolo 0-1

Pink Sport Bari-A.c. Milan 1-6

Florentia-Fiorentina 2-0

Inter-Hellas Verona 1-0

A cura di Alessandro Sacco