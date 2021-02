Serie A – Bologna/Lazio 2-0, un gol per tempo; Immobile sbaglia un rigore

Bologna/Lazio è la partita delle ore 18.00 in questo sabato di serie A. La vittoria va agli uomini di Mihajlovic che hanno la meglio sui ragazzi di Simone Inzaghi con il più classico dei risultati: 2-0. Nella prima frazione di gioco, dopo il rigore parato ad Immobile da Skorupski, nel pieno rispetto del motto calcistico “gol sbagliato, gol subito, è il Bologna ad andare in vantaggio con Mbaye che ribadisce in rete una respinta di Reina. A metà secondo tempo i padroni di casa consolidano il vantaggio con il raddoppio di Sansone con un gran gol. Problema alla caviglia per Lazzari, sostituito all’intervallo.

Bologna – Lazio 2-0 (19′ Mbaye, 64′ Sansone)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez (74′ Poli), Svanberg (74′ Schouten); Orsolini (74′ Skov Olsen), Soriano, Sansone (78′ Vignato); Barrow (84′ Palacio). All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (65′ Pereira), Hoedt, Acerbi; Lazzari (46′ Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (65′ Cataldi), Luis Alberto (76′ Caicedo), Marusic; Correa, Immobile (65′ Muriqi). All. S. Inzaghi

Ammoniti: Danilo (B), Patric (L), Hoedt (L)

Al 17′ Skorupski (B) para un rigore a Immobile (L)