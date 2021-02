Serie A, Bologna Lazio 1-0 all’ intervallo: Immobile si fa parare un rigore

In campo alle 18.oo, per questo sabato di serie A, Bologna e Lazio. Il primo tempo vede un rigore per gli ospiti, concesso da Giacomelli per un fallo di Nico Dominguenz su Correa. Lo specialista, Immobile, si fa parare il tiro dal portiere rossoblu. Sull’azione successiva, nel pieno rispetto della regola calcistica, gol sbagliato, gol subito, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 19′ con Mbaye che, con un tap-in, corregge in rete una respinta di Reina. Al termine della prima frazione di gioco le due squadra vanno negli spogliatoi con gli uomini di Mihajlovic in vantaggio per una rete a zero.

Bologna – Lazio 1-0 ( 19′ Mbaye)