Riccardo Ferri, ex calciatore: “Gattuso delegittimato dalla società”

A TMW Radio, Riccardo Ferri, ex calciatore:

“Inter? Non parlerei di fuga. Sono delle opportunità, certo. Ma il Genoa ha fatto solo un punto meno dell’Inter, da quando c’è Ballardini. Ed è una squadra che sta bene fisicamente. Di partite facili quest’anno non ne ho viste. Le cosiddette provinciali, hanno la propria identità. Sicuramente sarà un weekend da sfruttare. Ma l’avversario non è facile da superare. Limiti strutturali del Napoli? Secondo me no. All’inizio, molti opinionisti, riconoscevano che il Napoli potesse essere tra chi dava fastidio alla Juventus. Quando la partita coi bianconeri fu annullata, tutti pensarono che avrebbero potuto fare bene. Perché erano quelli che andavano più di tutti. Poi gli infortuni. E Gattuso che è stato delegittimato dalla società. Ma bravo comunque a farsi riconoscere dalla squadra. Si vede che i giocatori sono schierati dalla parte del tecnico. Per me ha fatto un bel lavoro. Quando ha scoperto che cercavano allenatori in giro, credo abbia pensato che non fosse un ambiente così sano. Per poter raggiungere certi obiettivi“.

Fonte: TMW Radio