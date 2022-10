PRIMAVERA 1 – Colpo esterno dell’Inter, vittoria casalinga del Milan. Per i nerazzurri in gol il figlio di Daniel Fonseca

Dopo il risultati di ieri, sorprendete il successo esterno della Spal sul campo dell’Atalanta, oggi sono scese in campo le milanesi per il campionato Primavera. Il Milan batte, nonostante l’uomo in meno, l’Ascoli per 2-1, mentre vittoria fuori casa dell’Inter sul terreno dell’Empoli, in gol tra gli altri il figlio di Daniel Fonseca, ex di Napoli, Roma e Cagliari.

Milan-Ascoli 2-1

Empoli-Inter 0-2