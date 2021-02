Più difficile di un gol, forse, ma per Zielinski è l’ultimo passo

Ha sostenuto l’esame B2 di lingua italiana alla Federico II che ha una collaborazione con l’Università di Roma, Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro vuole la cittadinanza italiana nell’anno in cui diventerà papà anche per consentire a suo figlio di diventare cittadino italiano. Si dice che sia stata una prova dura di fronte ad una commissione composta da tre persone, ma filtra ottimismo. Pare che l’esame sia stato sostenuta con buona padronanza, i suoi risultati saranno inviati ed esaminati nell’ateneo capitolino prima di essere comunicati al centrocampista. Ci vorrà qualche giorno di pazienza prima di sapere l’esito della prova. Ovviamente è stata preventivamente concordata con Gattuso e Giuntoli l’assenza all’allenamento di ieri, dopo il gol al Granada che aveva illuso sulla possibile rimonta in Europa League. Dovesse arrivare esito positivo per l’esame sostenuto nelle scorse ore, il percorso per ottenere la cittadinanza sarebbe, nei fatti, completato.

Marco Giordano (Il Mattino)