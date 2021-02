Pacchioni: “In Europa il Napoli ci ha provato, ma non è bastato”

“Italiane in Europa? La Lazio ha commesso degli errori e non è riuscita a fronteggiare il Bayern che è stato molto prevaricante. Rammarico per l’Atalanta rimasta in 10. Bene per Roma, che era comunque più forte del Braga e per il Milan con Donnarumma che è stato decisivo. Il Napoli ci ha provato ma non è bastato. Del resto, Gattuso che è sempre molto oggettivo, ha detto nel post – partita che bisogna fare di più, sia lui in prima persona che tutta la squadra”