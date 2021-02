Le note positive ci sono: Mertens col rientro e Ghoulam sembra quello di anni fa

I rientri in gruppo degli infortunati rappresenteranno la prima componente importante per ritrovare continuità di rendimento, Gattuso in questo mese di febbraio ha dovuto fronteggiare un’emergenza continua ritrovandosi sempre con gli uomini contati. Ora l’infermeria comincia a svuotarsi, contro il Granada si è rivisto Mertens, in campo per circa mezz’ora: condizione ancora non ottimale visto che si è appena ripreso dall’infortunio alla caviglia sinistra ma una presenza che si è già avvertita fondamentale per il reparto d’attacco vista la sua capacità di dare profondità alla squadra. Il Napoli è riuscito a produrre il forcing migliore proprio nella fase in cui c’era lui in campo. E importante è stato il ritorno su buoni livelli di Ghoulam, tornato disponibile dopo la positività al Covid-19 dalla trasferta di Bergamo (come Koulibaly) e determinante con le sue discese sulla fascia sinistra nel secondo tempo della sfida contro il Granada. Fonte: Il Mattino