Jacobelli: “Esonerare Gattuso sarebbe una mossa autolesionista”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. “Ingiustificate tutte queste critiche nei confronti di Gattuso – ha detto Jacobelli a Radio Crc – non si può giudicare il lavoro di Gattuso senza tener contro delle defezioni a cui a dovuto far fronte il Napoli in questo inizio di 2021”. Secondo Jacobelli “Pensare di cambiare guida tecnica adesso rappresenterebbe per il Napoli una scelta autolesionista”. Juve-Napoli verrà recuperata il 17 marzo. “Pirlo e Gattuso saranno costretti ancora agli straordinari. Speriamo che soprattutto il Napoli possa recuperare qualche infortunato”.